Директор по стратегическому развитию и коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов объяснил, как клубу удалось продать Михаила Мудрика в Челси за 70 млн евро.

"Это такая смесь удачи и профессионализма. Без удачи клуб его бы не продал. Так случилось, что мы сыграли так, как сыграли, в Лиге Чемпионов – победили на выезде Лейпциг 4:1, удачно сыграли с Селтиком, удачно сыграли с Реалом. Он привлек к себе внимание как лидер команды.

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Очень важно, когда есть конкуренция. Арсенал интересовался этим игроком, а если бы не было Арсенала, возможно не появился бы и Челси. И эта конкуренция между Арсеналом и Челси поспособствовала тому, что произошло", – сказал Свиридов в интервью YouTube-каналу АкТИвни.

Напомним, что в январе 2023 года Михаил Мудрик перешел из Шахтера в лондонский Челси. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро с 30-ю миллионами возможных бонусов.

В конце 2024 года украинский вингер провалил тест на допинг и был отстранен от футбола. Позже стало известно, что допинг-проба Б подтвердила наличие запрещенного вещества в организме футболиста. Игроку грозит дисквалификация на четыре года.

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