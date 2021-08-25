Без Трубина и Коноплянки – заявка Шахтера на матч Лиги чемпионов против Монако
Наставник Шахтера Роберто Де Дзерби определился со списком футболистов, которые смогут сыграть с Монако в квалификации ЛЧ.
Уже сегодня Шахтер на харьковском ОСК Металлист примет Монако в рамках ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Наибольшая потеря "горняков" – Анатолий Трубин, который из-за травмы выбыл на длительный срок. Также игру пропустит Евгений Коноплянка.
Шахтер – Монако: анонс ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Шахтер – Монако: заявка дончан на матч ЛЧ:
Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов;
Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко;
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Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо;
Нападающие: Дентиньо, Лассина Траоре, Даниил Сикан, Фернандо.