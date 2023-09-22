Олигарх и экс-владелец Днепра Игорь Коломойский продолжает находиться за решеткой. Какие привилегии имеет непростой узник читайте в этой новости на "Футбол 24".

"Сегодня Коломойский находится в небольшой, хоть и чистой камере Изолятора временного содержания (ИВС) СБУ с "парашей" в углу.

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Один, без телевизора, интернета и телефона. Как и другие постояльцы изолятора, Коломойский прошел через санитарную обработку. А вся личная корреспонденция просматривается работниками ИВС", – сообщает LIGA.net.

Напомним, по данным следствия в 2013-2014 годах Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн, создав преступную группировку из сотрудников Приватбанка, основателем и акционером которого он был. Он перечислял средства на счета нескольких компаний, среди которых был и ФК Днепр. Кроме этого, Коломойскому инкриминируют мошенничество (статья 190) и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем (статья 209). Чтобы выйти под залог Игорь Валерьевич должен заплатить 3,8 млрд гривен.

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