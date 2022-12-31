Без сюрпризов: СК Днепр-1 назвал лучшего игрока 2022 года
"Спортклубовцы" подвели итог уходящего года с помощью своих болельщиков.
Фанаты признали Артема Довбика лучшим игроком СК Днепр-1 в 2022 году, сообщает пресс-служба клуба. Награду он получает второй раз подряд.
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Около тысячи болельщиков в течение последней недели в клубных соцсетях и на сайте называли свою тройку фаворитов. За первое место насчитывалось 3 балла, за второе – 2, а за третье – 1. Артем набрал 1745 баллов.
Второе место, как и в прошлом году, занял Александр Пихаленок, заработавший 1375 очков. Третьим лучшим игроком стал Алексей Гуцуляк.
Днепряне завершили первую часть сезона лидерами УПЛ. Превосходство над Шахтером и Динамо составляет 5 пунктов.
Кривбасс одержал минимальную победу над Черноморцем, завершив 2022 год на восьмой позиции в УПЛ