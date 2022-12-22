В сборную Польши хотят пригласить тренера, уже достигавшего успехов на международном уровне.

Сборная Польши попрощалась с Чеславом Михневичем. Местная федерация не продлила контракт с главным тренером и приступила к поиску нового человека на должность.

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Главными претендентами стали Эрве Ренар, Владимир Петкович и Роберто Мартинес, сообщает издание Meczyki со ссылкой на журналиста Мацея Вонсовски.

Андрей Шевченко в список не попал, хотя президент федерации является большим поклонником украинской легенды и, по слухам, уже начал переговоры.

Петкович 7 лет успешно работал со сборной Швейцарии, которую вывел в четвертьфинал Евро-2020. Мартинес удерживал Бельгию на вершине рейтинга ФИФА и выиграл бронзу на ЧМ-2018. Ренар известен качественной работой с африканскими сборными, а на ЧМ-2022 с Саудовской Аравией обыграл Аргентину.

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