Уверенного лидерства в таблице не хватило Манчестер Сити, чтобы делегировать хотя бы одного представителя.

Читатели издания BBC после каждого матча имели возможность выставить оценки футболистам. По итогам первой половины сезона журналисты сформировали символическую сборную АПЛ. В команду попали только те, кто сыграл не менее 10 матчей

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Голкипер: Рамсдейл, 7.2 (Арсенал)

Защитники: Лемпти, 6.98, Даффи, 7.07 (оба – Брайтон), ван Дейк, 6.96, Робертсон, 6.91 (оба – Ливерпуль)

Полузащитники: Галлахер, 7.14 (Кристалл Пелас), Райс, 7.22 (Вест Хэм), Канте, 7.04 (Челси)

Нападающие: Салах, 7.31 (Ливерпуль), Антонио, 7.19 (Вест Хэм), Хаверц, 7.23 (Челси)

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