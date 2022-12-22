Бывший голкипер Карпат Мартин Богатинов выразил свою поддержку украинскому народу и признался в любви к Украине и Львову, где провел три года.

"Начало полномасштабной войны в Украине для меня было большим шоком. Когда это началось, я разговаривал с Игорем Худобьяком, который является моим одноклубником. Никто не ожидал начала войны с россиянами. В Украине у меня есть друзья, я звонил по телефону и спрашивал, какая ситуация в стране. Они говорили, что очень тяжело и страшно.

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Я знаю, что сейчас происходит в Украине. Есть ракетные удары, выключения света, существуют проблемы с теплоснабжением. Мне очень жаль, что в столь классной стране началась полномасштабная война. Как бы тяжело ни было, хочу пожелать вам стойкости и чтобы вы держались, потому что украинцы – очень сильный народ. Все обязательно будет хорошо!

Львов – очень классный город. Если ты туда приедешь как турист, то увидишь много замечательных мест. Я помню, когда мне было 24 года и ко мне приезжали родители, мы ходили на большую экскурсию по Львову. Запомнился мне Высокий Замок, центр города с Оперным театром и Площадью Рынок. Во Львове много красивых мест, где можно было гулять каждый день и узнавать что-нибудь новое о городе.

Конечно, я хотел бы вернуться во Львов. Когда будет свободное время и все наладится, я обязательно вернусь. Если честно, то я очень скучаю по этому городу, о котором у меня остались теплые воспоминания. Если бы мне предложили взять гражданство Украины, то я бы без раздумий сделал это. Дважды точно не думал бы. Я влюбился во Львов и в Украину", – поделился Богатинов в интервью пресс-службе Карпат.

Напомним, что вратарь выступал в составе львовских Карпат с 2011 по 2014 год. Сейчас Богатинов выступает за кипрский Этникос.

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