"Считаю, что переломным моментом стал забитый Алексеем Гуцуляком гол после грубой ошибки защитника гостей. Когда счет стал 1:1, то бельгийцев было не узнать. Даже не верилось, что это-топ-сборная, в составе которой представители именитых клубов. И бельгийцы еще должны быть довольны, что обошлось без разгрома.

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Отдавая должное нашим ребятам за проявленный характер, настойчивость, все же, не надо забывать о провальном первом тайме. И здесь без работы над ошибками не обойтись, потому что в Генке такая беспомощность может быть наказана.

Будут ли изменения в стартовом составе по сравнению с матчем в Мурсии? Конечно, прежде всего, они коснутся правого фланга защиты, где нам не смогут помочь травмированные Ефим Конопля и Алексей Сыч. Не исключено, что на острие атаки с первых минут не будет действовать Роман Яремчук. Впрочем, последнее слово будет за рулевым Сергеем Ребровым.

Перед повторным противостоянием у украинской сборной серьезное преимущество в два мяча. Теперь очень многое будет зависеть от того правильную ли тактику выберет наш тренерский штаб на битву в Бельгии. Элитная Лига наций очень близко и нельзя упустить этот шанс", – сказал Кардаш в интервью Sport.ua.

Напомним, ответный матч плей-офф за выход в дивизион А Лиги наций против Бельгии состоится 23 марта в Генке. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

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