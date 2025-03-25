В ближайшие несколько недель Тотти отправится в Россию в качестве почётного гостя на международную церемонию вручения премии RB Award. Эта ситуация стала политическим скандалом в Италии, многие выступили как за, так и против бывшего капитана. Журналист Валерио Стаффелли попытался вручить Тотти знаменитую награду "Золотой Тапир", который вручается знаменитостям за их "фейлы". Однако экс-форвард Ромы отказался от этого "приза", закрылся в автомобиле и уехал.

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Перед этим в комментарии ANSA Тотти объяснил свою позицию. "Моя рабочая поездка в Моску уже несколько дней вызывает бесконечные споры. Но я не политик и не дипломат, а человек спорта, который продвигает его ценности по всему миру. Я всегда так делал: сначала как футболист, а теперь в новой роли. В течение многих лет я езжу во все страны, куда меня приглашают рассказывать о спорте. И я без проблем отправился бы в Киев с той же целью.

При этом, если бы я получил от компетентного органа просьбу не участвовать в мероприятии в Москве, я бы не колеблясь отступил бы от этой идеи".