Наставник юношеской команды Украины Сергей Нагорняк определился с перечнем игроков, которые поборются за выход на чемпионат Европы.

В воскресенье, 19 марта, сборная Украины U-19 начнет подготовительный сбор к поединкам элитного раунда квалификации Евро-2023. Тренерский штаб вызвал в команду 20 футболистов, сообщает официальный сайт УАФ.

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Бросается в глаза отсутствие в заявке полузащитника Брентфорда Егора Ярмолюка, который в предыдущем раунде отмечался голами в воротах Косова и Швеции.

Вратари: Юрий-Владимир Герета (Рух), Денис Барченко (Шахтер).

Защитники: Андрей Булеза (Минай), Александр Роспутько (Шахтер), Артем Бенедюк (Динамо), Виталий Холод, Богдан Слюбык, Андрей Китела (все – Рух), Даниил Удод (Аль-Айн).

Полузащитники: Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко, Антон Глущенко (все – Шахтер), Антон Царенко (Динамо), Кирилл Сигеев (Александрия), Дмитрий Черныш (Ворскла), Иван Варфоломеев (Слован), Владимир Харабара (Нюрнберг), Никита Александров (Ривас Мадрид).

Нападающий: Игорь Горбач (Динамо).

Напомним, подопечные Сергея Нагорняка проведут матчи квалификации против сверстников из Люксембурга (22 марта), Дании (25 марта) и хозяев отборочного турнира испанцев (28 марта). Путевку на чемпионат Европы, который пройдет с 3-го по 16 июля на Мальте, получит только победитель квартета.

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