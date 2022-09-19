Поскольку следующие матчи УПЛ состоятся уже после международной паузы, ничто не мешает начать голосование за лучших тренера и игрока сентября в чемпионате Украины. Выбрать своего фаворита каждый желающий может по этой ссылке.

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УПЛ привычно выделяет по пятерке кандидатов в каждой номинации. Ожидаемо обошлось без представителей Динамо, которое провалило старт сезона. Такая же участь постигла Шахтер, который сейчас делит первое место в турнирной таблице с Колосом.

За награду лучшего тренера борются Александр Кучер (СК Днепр-1), Ярослав Вишняк (Колос), Валерий Кривенцов (Металлист 1925), Юрий Вирт (Верес) и Патрик ван Луевен (Заря). Среди игроков в голосовании принимают участие Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Денис Безбородько (Колос), Андрей Цуриков (Александрия), Дмитрий Клец (Верес) и Дмитрий Непогодов (Черноморец).

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