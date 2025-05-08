Олег Шандрук признан лучшим тренером 21-го тура УПЛ. Под его руководством Верес одолел Полесье (5:1). Наставник ровенчан опередил Владислава Лупашко (Карпаты сыграли вничью с Шахтером – 0:0) и Младена Бартуловича (Заря разошлась миром с Динамо – 2:2).

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Руслан Степанюк получил звание лучшего игрока, как информирует сайт УПЛ. Нападающий Вереса оформил 2+1 по системе гол+пас. В топ-5 также вошли: Александр Филиппов (Александрия), Егор Твердохлеб (Кривбасс), Яков Кинарейкин (Карпаты) и Виталий Дахновский (Верес).

Стоит заметить, что ни представители Динамо, ни Шахтера не вошли в символическую сборную тура.

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