Без обидчиков Динамо и Шахтера – УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов
Представители сразу 11 клубов сформировали символическую сборную по итогам 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Нетипичная команда недели в ЛЧ представлена в официальном твиттере турнира.
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В символическую сборную, составленную со схемой 3-4-3, попали игроки 11-ти команд. Место в воротах, несмотря на пять пропущенных от Баварии мячей, получил Одиссеас Влаходимос из Бенфики. В центре поля – Джорджиньо Вейналдум, оформивший первые голы в составе ПСЖ. Тройку же нападающих составили лидеры атак Ювентуса, Баварии и МЮ. На троих Дибала, Левандовски и Роналду в 4-м туре забили 7 мячей.
Символическая сборная: Влаходимос – Александер-Арнольд, Баку, Канселу – Гонсалвеш, Капу, Вейналдум, Нкунку – Дибала, Левандовски, Роналду
К слову, 5 тур основной сетки Лиги чемпионов состоится 23-24 ноября.
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