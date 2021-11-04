Нетипичная команда недели в ЛЧ представлена в официальном твиттере турнира.

Левандовски стал игроком недели в Лиге чемпионов – он опередил дуэт португальцев и лидера Ювентуса

В символическую сборную, составленную со схемой 3-4-3, попали игроки 11-ти команд. Место в воротах, несмотря на пять пропущенных от Баварии мячей, получил Одиссеас Влаходимос из Бенфики. В центре поля – Джорджиньо Вейналдум, оформивший первые голы в составе ПСЖ. Тройку же нападающих составили лидеры атак Ювентуса, Баварии и МЮ. На троих Дибала, Левандовски и Роналду в 4-м туре забили 7 мячей.

Символическая сборная: Влаходимос – Александер-Арнольд, Баку, Канселу – Гонсалвеш, Капу, Вейналдум, Нкунку – Дибала, Левандовски, Роналду

К слову, 5 тур основной сетки Лиги чемпионов состоится 23-24 ноября.

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