Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал, за счет чего его команда улучшится по сравнению с предыдущим провальным сезоном.

"Я очень рад вернуться после неудачного сезона. Если бы у меня не было этого председателя совета директоров и спортивных директоров, меня бы точно уволили, потому что результаты были очень-очень плохими.

Сейчас у нас шесть-семь новых подписаний и обновленный состав. Следующий раздел – это нынешний сезон, никто не знает, что произойдет. Но, думаю, у нас есть желание добиться успеха", – цитирует Гвардиолу TNT Sports.

В прошлом сезоне Манчестер Сити не выиграл ни одного трофея и занял в АПЛ 3-е место.

