Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила свою символическую сборную лучших игроков 2020 года.

Наибольшее представительство у действующего обладателя Лиги чемпионов – Бавария делегировала в команду 5 игроков, включая Тиаго Алькантару, который в конце прошлого сезона перешел в Ливерпуль. Кстати, мерсисайдцы представлены только защитниками – ни одного форварда из звездного трио Мане-Фирмино-Салах нет. Так же, как и дуэта из ПСЖ – Неймара и Мбаппе.

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Добавим, что лучшим тренером стал наставник Баварии Ханси Флик, а лучшим арбитром – итальянец Даниэле Орсато, сообщает официальный сайт IFFHS.

Команда 2020 IFFHS:

Вратарь: Мануэль Нойер (Бавария)

Защитники: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Серхио Рамос (Реал), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Альфонсо Дэвис (Бавария)

Полузащитники: Йозуа Киммих (Бавария), Тьягу Алькантара (Бавария/Ливерпуль), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)

Нападающие: Криштиану Роналду (Ювентус), Роберт Левандовски (Бавария), Лионель Месси (Барселона).