"Работа, которую мы проделали на сборах, и последний недельный цикл дают свои плоды. Болельщикам могло показаться, что нам было легко, однако это не так. Все достигается в упорных тренировках. Ежедневно работаем, чтобы поскорее адаптироваться и понять новую тактику. Думаю, с каждым матчем будет все лучше и лучше. Считаю, все в команде готовы. Ребята, которые вернулись из сборной, имели четыре выходных, смогли немного отдохнуть. Каждый тяжело работал, ведь каждый день было по две очень интенсивных тренировки. Мы хорошо подготовились.

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Конечно, мы поняли философию Де Дзерби, ведь все мы профессионалы, и, чтобы играть на таком уровне, должны все быстро понимать и схватывать на лету. Основной посыл я понимаю. В игре могут быть ошибки, без них никуда. Главное, чтобы с каждой тренировкой, матчем было все лучше и лучше. В тренировках вратарей есть нюансы: и движения, и толчок. Однако это точно так, как и игра. Нужно с каждым днем ​​улучшать ее, и будет легче.

Лига чемпионов – это матч на вылет, в котором цена каждой ошибки будет очень велика. Генк – хороший соперник, игру которого мы будем разбирать ближе к поединку, а сейчас в голове только предстоящая встреча с Ингульцом. Без начала чемпионата не будет и Лиги чемпионов. Следует идти шаг за шагом, от игры к игре", – цитирует Трубина официальный сайт Шахтера.

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