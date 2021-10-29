Без Миколенко и Супряги: Динамо определилось с заявкой на матч против Мариуполя
Главный тренер Динамо Мирча Луческу выбрал список игроков, которые смогут сыграть в поединке 13 тура УПЛ против Мариуполя.
"Бело-синие" заявили на игру с азовцами 22 игрока, сообщает официальный сайт Динамо. Отметим, что в списке отсутствуют Виталий Миколенко и Владислав Супряга.
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Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет.
Защитники: Шабанов, Тымчик, Забарный, Караваев, Сирота, Кендзёра.
Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Леднев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Вербич, Витиньо, де Пена, Буяльский.
Нападающие: Гармаш, Рамирес, Шкурин.
Кстати, поединок Мариуполь – Динамо состоится уже завтра, 30 октября, начало встречи в 14:00.
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