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Без Михайличенко, но с Лобановским и другими легендами Динамо: Джулай – о ЧМ-1990

17:00 21 Читати українською
Без Михайличенко, но с Лобановским и другими легендами Динамо: Джулай – о ЧМ-1990
В том году Михайличенко стал новичком Сампдории / Фото с открытых источников
Дмитрий Джулай Дмитрий Джулай

Украинский комментатор начал серию воспоминаний о матчах чемпионата мира-1990, которые приняла Италия. Мощная доза ностальгии – гарантирована!

Сегодня в выпуске – второй игровой день Италии-1990:

– Судья или что-то другое? Причины поражения сборной СССР;

– Колумбия Матураны показывает себя миру;

– Донадони сыграл сказочно, но героем стал Скиллачи.

Слушаем!

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