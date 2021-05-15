"Без Лиги чемпионов Роналду уйдет": Виери предсказывает Ювентусу провал и финансовый кризис в случае поражения Интеру
Экс-форвард сборной Италии Кристиан Виери спрогнозировал последствия возможного непопадания "Старой синьоры" в Лигу чемпионов.
"Считаю, что Интер обыгрывает Ювентус, и туринцы не сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
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Без Лиги чемпионов Роналду уйдет, и многие последуют за ним. Ювентус столкнется с серьезным финансовым кризисом. Это будет поразительный провал, многие игроки уйдут", – цитирует Вьери Football Italia.
Напомним, встреча между Ювентусом и Интером в рамках 37-го тура Серии А состоится уже сегодня, 15 мая, в 19:00. "Бьянконери" за два тура до финиша чемпионата Италии идут в турнирной таблице пятыми, имея в своем активе 72 очка.
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