"Считаю, что Интер обыгрывает Ювентус, и туринцы не сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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Без Лиги чемпионов Роналду уйдет, и многие последуют за ним. Ювентус столкнется с серьезным финансовым кризисом. Это будет поразительный провал, многие игроки уйдут", – цитирует Вьери Football Italia.

Напомним, встреча между Ювентусом и Интером в рамках 37-го тура Серии А состоится уже сегодня, 15 мая, в 19:00. "Бьянконери" за два тура до финиша чемпионата Италии идут в турнирной таблице пятыми, имея в своем активе 72 очка.

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