Наставник клуба из Бергамо огласил список игроков, которые отправятся на полуфинальную встречу Кубка Италии против Наполи.

Уже завтра, 3 февраля, Аталанта поедет в гости на первый матч 1/2 финала против Наполи. Бергамаски опубликовали заявку на эту встречу в своем Twitter.

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Среди игроков уже стабильно нашлось место Руслану Малиновскому, а вот хавбек Виктор Коваленко не вошел в обойму Джан Пьеро Гасперини. Хавбек только вчера официально присоединился к команде.

Заметим, контракт Виктора рассчитан до 2025 года, а зарабатывать украинец в Бергамо будет 2 млн евро за сезон.

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