Сегодня, 30 октября, Шахтер проведет очередной поединок чемпионата Украины – соперниками дончан в рамках 13-го тура УПЛ станет Десна. Главный тренер "оранжево-черных" в вышеупомянутом поединке не сможет рассчитывать на двух защитников своей команды – бразильца Витао и украинца Виктора Корниенко, сообщает официальный сайт "горняков".

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Не поможет Шахтеру и Педриньо, который продолжает восстанавливаться после травмы. Зато вернулся в основную группу полузащитник Тарас Степаненко, который на днях подписал с клубом новый контракт.

Голкиперы: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Валерий Бондарь.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артём Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Георгий Судаков.

Нападающие: Дентиньо, Даниил Сикан, Фернандо.

Напомним, встреча между Шахтером и Десной на НСК Олимпийский стартует в 17:00.

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