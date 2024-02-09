"Букайо Сака продолжал восстанавливаться в течение недели. Он чувствует себя хорошо. Что касается Парти, он прогрессирует, но еще рано говорить о его возвращении.

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У нас есть несколько претендентов на возвращение в состав. Я думаю, что они развиваются очень хорошо. Перед матчем у нас будет еще одна тренировка, и мы надеемся, что несколько игроков попадут в заявку", – цитирует Артету BBC.

Александр Зинченко попал в лазарет Арсенала после матча с Ливерпулем. Во втором тайме украинец не сыграл из-за повреждения. Тренерский штаб "канониров" не раскрыл степень повреждения и сроки возвращения защитника на поле.

Зинченко в текущем сезоне провел 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и оформил два ассиста.

Напомним, Арсенал в 24 туре АПЛ сыграет против Вест Хэма. Встреча запланирована на 11 февраля.

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