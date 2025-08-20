Украинская Премьер-лига объявила сборную лучших исполнителей по итогам третьего тура чемпионата в сезоне 2025/26.

Иван Калюжный с партнерами по Металлисту 1925 / фото: Металлист 1925

УПЛ продолжает отмечать героев сезона 2025/26 и составила символическую сборную 3-го тура чемпионата, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 3-го тура. Традиционно это было сделано вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины.

Лучшим тренером третьего тура был избран наставник ЛНЗ Виталия Пономарева, чья команда нанесла поражение Полесью (2:0).

Полесье на глазах у Усика проиграло ЛНЗ – чемпион мира стал антигероем, третье поражение подряд для Ротаня

Звание лучшего игрока тура получил атакующий полузащитник Кривбасса Максим Задерака. В топ-5 также вошли джокер Металлиста 1925 Рамик Гаджиев, форвард Зари Филипп Будковский, опорник Металлиста 1925 Иван Калюжный и центральный полузащитник Динамо Николай Михайленко, который с минимальным перевесом опередил вратаря Кривбасса Александра Кемкина.

Полный состав сборной тура:

Кемкин (Кривбасс) – Суханов (Оболонь), Муравский (ЛНЗ), Шаповал (Кудривка), Лях (Рух) – Калюжный (Металлист 1925), Михайленко (Динамо), Задерака (Кривбасс) – Гаджиев (Металлист 1925), Будковский (Заря), Рашица (Металлист 1925)

Металлист 1925 разгромил Александрию – Калюжный оформил дебютные гол+пас против экс-команды, дубль Гаджиева