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Без Динамо, но с другими неожиданностями: определились все участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

12 февраля 23:17 57 Читати українською
Без Динамо, но с другими неожиданностями: определились все участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Зальцбург U-19 / Фото из открытых источников

Завершился этап 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, известны имена всех участников, продолжающих борьбу в турнире.

 

К сожалению, молодежная команда Динамо в серии послематчевых пенальти уступила сверстникам из загребского Динамо (0:0, пен. 3:4) и покинула турнир.

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К следующей стадии пробились: Дерби Каунти, Лион, Ренн, Црвена Звезда, Зальцбург, Динамо Загреб, Мидтьюлланд и Атлетико. Также к ним присоединят еще 8 команд, занявших первые места на групповом этапе – Аталанта, Аякс, Бавария, Бенфика, Интер, Ливерпуль, Реал и Ювентус.

Напомним, действующим победителем турнира является Порту, который в 1/16 фналу нынешнего розыгрыша уступил Зальцбургу.

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