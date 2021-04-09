Главный тренер киевлян Мирча Луческу определился со списком игроков, которые будут противостоять команде Игора Йовичевича в очередном туре чемпионата Украины.

Завтра, 10 апреля, Динамо в Днепре проведет домашний матч 21-го тура против СК Днепра-1. На поединок против подопечных Йовичевича тренерский штаб "бело-синих" взял 20 игроков, сообщает официальный сайт киевлян.

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Заметим, что в Киеве остались защитники Томаш Кендзёра и Денис Попов, которые не сыграют из-за дисквалификации, а также полузащитник Виктор Цыганков, не успевший полностью восстановиться после повреждения икроножной мышцы. Бросается в глаза присутствие в заявке Ахмеда Алибекова, который, после возвращения из аренды из Уфы, успел сыграть лишь 60 минут за Динамо U-21 против Александрии (1:1).

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун.

Защитники: Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Сидклей, Виталий Миколенко, Александр Тымчик.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Карлос де Пена, Ахмед Алибеков.

Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин, Жерсон Родригес.

Напомним, после 20-ти туров Динамо уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 49 очков. СК Днепр-1 с 25 пунктами идет восьмым.

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