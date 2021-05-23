Полузащитник "азовцев" Артем Бондаренко признался, что ни на секунду не жалеет о "ссылке" в команду Остапа Маркевича.

"Как я могу ненавидеть Каштру? Во-первых, он мне дал шанс закрепиться в первой команде, а затем, когда настало время ехать в Мариуполь, то я только счастлив, что сделал этот шаг.

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Потому что, если бы этого не произошло, то не было бы ни национальной сборной Украины, ни полноценного сезона в УПЛ, ни восьми голов. Поэтому я только счастлив, что сделал этот шаг.

Мог бы Остап Маркевич возглавить Шахтер? В будущем да, это хороший тренер, который понимает в футболе, разбирается. Почему нет? В футболе все бывает, нет ничего невозможного. Остап Миронович – перспективный и молодой тренер, это был его первый сезон в УПЛ. Со временем он может стать топкоучем.

А относительно перспектив навязать конкуренцию в Шахтере... Если хорошо работать и отдавать все силы, подходить ко всему с головой, то все возможно и все в моих руках", – цитирует Бондаренко официальный сайт Мариуполя.

Напомним, в текущем сезоне Артем провел за Мариуполь 23 поединка во всех турнирах, в которых забил 8 голов. Кроме того, Андрей Шевченко вызвал Бондаренко в сборную Украины на матчи перед стартом чемпионата Европы.

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