toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ ШАХТЕР - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Бетис заинтересовался талантом Реала Кубо

00:15 2 Читати українською
Бетис заинтересовался талантом Реала Кубо
Такефуса Кубо / EFE

Полузащитник испанской Мальорки Такефуса Кубо, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, может продолжить карьеру в севильском Бетисе.

"Зелено-белые" хотят арендовать юного японца, сообщает Mundo Deportivo.

Зидан определился с будущим Эдегора на Бернабеу

Кубо перебрался в Испанию в прошлом году, и Реал отдал его в аренду для адаптации к местным условиям. У 18-летнего хавбека пока мало шансов закрепиться на Сантьяго Бернабеу, потому и следующий сезон он, очевидно, проведет в другом клубе. В услугах Кубо заинтересован Бетис. Кроме того, конкуренцию севильцам попытается навязать Реал Сосьедад.

В нынешнем сезоне Такефуса Кубо провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Лунин бросает вызов Куртуа, приговор владельцу Золотого мяча – 10 войн в Реале, фанаты подсказали Зидану решение

blog_ava
"У тренера зарплата 4 миллиона евро, а он брал откаты по 100 тисяч": Поворознюк уничтожил экс-наставника Днепра
25 мая
1281
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Бетис Бетис Испания Трансферы Трансферы Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Испании Такефуса Кубо Такефуса Кубо Мальорка Мальорка
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
8
мин
Боруссия Дортмунд
19:30
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук