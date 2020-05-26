Бетис заинтересовался талантом Реала Кубо

Полузащитник испанской Мальорки Такефуса Кубо, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, может продолжить карьеру в севильском Бетисе.

"Зелено-белые" хотят арендовать юного японца, сообщает Mundo Deportivo.

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Кубо перебрался в Испанию в прошлом году, и Реал отдал его в аренду для адаптации к местным условиям. У 18-летнего хавбека пока мало шансов закрепиться на Сантьяго Бернабеу, потому и следующий сезон он, очевидно, проведет в другом клубе. В услугах Кубо заинтересован Бетис. Кроме того, конкуренцию севильцам попытается навязать Реал Сосьедад.

В нынешнем сезоне Такефуса Кубо провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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