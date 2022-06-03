Бетис на своем официальном сайте объявил о выкупе 30-летнего нападающего у Реал Сосьедада. Договор рассчитан на 4 года.

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Прошлый сезон Виллиан Жозе провел за "огурцов" на правах аренды. Бразилец неплохо адаптировался на Бенито Вильямарин, оформив 11+5 в 44 матчах. В общей сложности трансфер оценивается в 10,5 млн евро – 2 севильцы заплатили за аренду и еще 8,5 за полноценный выкуп.

Заметим, что Бетис и Реал Сосьедад были прямыми конкурентами, заняв 5 и 6 места чемпионата Испании соответственно.

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