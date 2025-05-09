Бетис вышел в финал Лиги конференций – Антони стал героем, магии "нового спортдира" оказалось недостаточно
В четверг, 8 мая, состоялся повторный полуфинал Лиги конференций между Фиорентиной и Бетисом. Читайте подробности на "Футбол 24".
Лига конференций, 1/2 финала (ответный матч)
Фиорентина – Бетис – 2:2 (в доп. время, первый матч – 1:2)
Голы: Госенс, 34, 43 – Антони, 30, Эззалзули, 97
Летом Фиорентина приобрела Робина Госенса у берлинского Униона за 500 тысяч евро, но обязалась выплатить еще 7,5 млн евро, если немец сыграет в 60% матчей сезона. Недавно латераль достиг нужной отметки, но Фиорентина точно не пожалела об этом. 30-летний игрок проводит один из своих самых результативных сезонов в карьере – именно его дубль в ворота Бетиса вывел Фиорентину в третий подряд финал Лиги конференций.
Челси вышел в финал Лиги конференций
К слову, в Италии шутят о том, что Робин стал "новым спортивным директором" Фиорентины. Он связался с форвардом Баварии Томасом Мюллером и попытался убедить легенду продолжить карьеру во Флоренции. "Тоскана прекрасна. Дорогой Томас, здесь хорошая еда и много солнца", – раскрыл Гозенс свои аргументы.
В первом тайме при счете 0:1 в пользу Бетиса (Антони забил прямым ударом со штрафного) Госенс дважды пришел на розыгрыш углового: сначала он замкнул головой навес Мандрагоры, а затем – навес Адли. Так Фиорентина восстановила паритет в счете после поражения в Севилье неделю назад.
На 86-й минуте немец мог оформить хет-трик, однако при попытке замкнуть навес со штрафного не попал головой по мячу из отличной позиции. Поэтому главным героем вечера стал не он, а форвард Бетиса Антони – в дополнительное время бразилец в быстрой атаке оформил точный ассист на Абде Эззалзули, и таким образом записал в свой актив гол + пас.
Не зря в севильском клубе считают, что Антони заслуживает на "Золотой мяч" больше, чем форвард Реала Винисиус Жуниор.
Финал Лиги конференций между Челси и Бетисом будет сыгран 28 мая.
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