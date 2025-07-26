Бетис на своем официальном сайте объявил о подписании Валентина Гомеса – контракт рассчитан до лета 2030 года. Согласно AS, "зелено-белые" заплатили за игрока чуть больше 5 млн евро.

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Как информирует Marca, севильский клуб выплатил клаусулу и приобрел 90% прав на игрока. Гомес стал седьмым летним новичком команды после Натана, Альваро Вальеса, Родриго Рикельме, Хуниора Фирпо, Гонсало Петита и Пау Лопеса.

Несмотря на свою молодость, новый левоногий центральный защитник Бетиса уже провел 125 официальных матчей в элитном аргентинском дивизионе, забив три гола и отдав одну голевую передачу. Он провел 10 матчей за сборную Аргентины U-20 и уже некоторое время находился в поле зрения крупных европейских клубов.

В частности им интересовались Реал и City Group. Консорциум пытался получить права на защитника чуть меньше года назад, но из-за проблем с мениском во время медицинского осмотра подписание контракта было отложено.