"Зелено-белые" быстро открыли счет. Уже на 11-й минуте Борха Иглесиас головой замкнул подачу с фланга. Валенсия отыгралась на 30-й – Уго Дуро реализовал выход один на один.

Бетис выиграл Кубок Испании, одолев Валенсию в серии пенальти – "вердибланкос" прервали 17-летнюю бестрофейную паузу

У обеих команд еще были моменты, но соперники отложили определение победителя до серии 11-метровых. В ней забили все, кроме Юнуса Мусы – 19-летний хавбек Валенсии пробил выше. Подопечные Мануэля Пеллегрини реализовали все свои удары и стали обладателями Кубка Короля.

Для Бетиса это третий Кубок Испании в истории клуба – предыдущие были завоеваны в 1977-м и 2005-м. В последнем финале тоже играл Хоакин, завоевавший свой второй трофей с "вердибланкос". Разница между победными финалами составила 16 лет, 10 месяцев и 12 дней.

Интересно, что Бетис стал первой командой, которая дважды завоевала Кубок Испании в серии пенальти. Впервые это произошло в 1977 году против Атлетика. Тот финал проходил в Мадриде на Висенте Кальдерон – стадионе, который в 2020-м был снесен.