Как правило, в конце апреля Испания радует нас финалом Кубка Короля с участием одного из двух испанских грандов – впрочем, в текущем сезоне обошлось без Реала или Барселоны. Обоих выбил Атлетик, который после этого и сам покинул турнир, уступив Валенсии в полуфинале. Для "летучих мышей" финал-2022 стал вторым за последние три года, причем в 2019-м они его выиграли.

Другой же претендент на титул – Бетис – последний раз торжествовал в Кубке 17 лет назад, одолев Осасуну и после никогда не выходив в финал. Да и вообще "народная" севильская команда после 2005-го не выиграла ни одного турнира.

В том матче Хоакин вместе с Бетисом взял свой первый клубный трофей (а второй он завоевал в составе Валенсии). На этот же раз 40-летний "носач" стартовал на скамейке запасных "вердибланкос" – и, конечно же, Санчес хотел украсить свой уход на пенсию победой в Кубке. Тем более, что битва за него проходила в Севилье, родной для его команды.

Встреча стартовала бурно. Уже на 4-й минуте Фекир ворвался в штрафную и упал, зацепившись за ногу защитника, однако арбитр не назначил пенальти. На 6-й случилась первая потасовка, а на 11-й Бетис открыл счёт – это Борха Иглесиас замкнул подачу Бельерина на линию вратарской. 1:0!

Валенсия огрызнулась несколькими опасными прострелами и забросами, однако до логического завершения эти атаки не доходили. Бетис мог наказать за подобный футбол на 21-й минуте, но Хуанми при замыкании навеса с левого фланга не хватило точности (хотя мяч пошёл в противоход Мамардишвили). В целом, первая половина первого тайма прошла под диктовку севильцев, но "летучим мышам" удавалось срывать большинство атак грубой игрой (иначе и быть не может, когда тебя тренирует Пепе Бордалас).

Казалось, что Валенсия так и продолжит бесцельно бить соперника, пока не пропустит второй гол. Впрочем, на 30-й минуте левантийцы удивили и шокировали Бетис. Диакаби отобрал мяч на фланге и отдал его Солеру, тот сразу же откатил пас на Морибу, а Илайш, увидев открывание Дуро между центрбеками, запустил разрезную передачу – Уго вышел один на один с Браво и эффектно его перебросил. Это было красиво и нетипично для команды Бордаласа. 1:1!

Пропущенный гол выбил "вердибланкос" из колеи, но Валенсии не удалось развить успех. До свистка на перерыв футболисты, в основном, выясняли отношения и били друг друга, причём "летучие мыши" не гнушались откровенными провокациями. Их план работал, однако на 43-й минуте Бетис мог наказать соперника врыванием Каналеса на правый угол штрафной. Серхио подработал мяч под левую и бахнул в ближний угол – штанга спасла левантийцев! В итоге, отдыхать команды отправились по ничейном счёте.

Второй тайм начался в схожем с первым ключе, только теперь быстрый гол могла забить Валенсия – хозяевам очень повезло, что Дуро при замыкании прострела Солера с линии вратарской перебросил не только Браво, но и ворота. Кроме того, в штрафной Бетиса было подозрение на пенальти за фол против того же Дуро, но арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес решил не портить праздник сомнительными "11-метровыми".

Первые 10-15 минут остались за гостями, однако Бетис оперативно перехватил инициативу. Так, на 60-й минуте Иглесиас обыгрался с Фекиром в штрафной и пробил с близкого расстояния – Мориба заблокировал. На 65-й Хуанми из паса Иглесиаса вылетел лицом к лицу из Мамардишвили, но прошить голкипера не удалось. Ещё через три минуты Каналес с линии полукруга крутил мяч в дальнюю "шестёрку", однако точности капитану "вердибланкос" немножко не хватило. С похожей позиции на 78-й стрелял Хуанми – впрочем, его мощный выстрел облизнул штангу.

Завершающая часть основного времени прошла на "качелях", чему весьма способствовали замены. Пепе Бордалас бросил в бой Корейю, Рачича и Гильямона, а Мануэль Пеллегрини решился выпустить Хоакина. Динамика игры выросла, что вылилось в серию моментов: так, на 83-й минуте Мамардишвили парировал выстрел Фекира с правого края штрафной, а на 90-й он же спас во время фактического выхода Иглесиаса один на один – Валенсия же ответила выстрелом Солера с линии полукруга низом. Браво парировал.

В конце концов, в развесёлом футболе арбитр дал свисток о завершении основного времени. Команды отправились в овертаймы.

За 30 дополнительных минут футболисты не показали ничего толкового. В частности, не было ни одного момента, хотя команды пытались отвечать атакой на атаку. Интереснее всего в данный период выглядели замены Бетиса: Мануэль Пеллегрини провел аж 5 перестановок, выпустив Виллиана Жозе, Гуардадо, Тельо, Руйбаля Гарсию и Миранду (последнего вынужденно) – при этом коуч андалусийцев снял с игры своих лидеров. Фекир, Каналес и Иглесиас отправились отдыхать, что тревожило перед возможной серией пенальти. Пепе Бордалас же ограничился заменой Фулькье на Мусу.

В конце концов, свисток Алехандро Эрнандес Эрнандеса сообщил, что Ла Картуха ожидает серия "11-метровых". Первые три удара команды реализовали успешно – в частности, отличился и Хоакин, хотя Мамардишвили почти достал его выстрел.

Четвертый пенальти от Валенсии отправился исполнять Муса. Юнус разогнался и... промахнулся! Выше ворот! Тельо же свой удар реализовал успешно. Как и Гайя. Решающий пенальти пошёл исполнять молодой Миранда – и Хуан уверенно развёл голкипера и мяч по разным углам. 5:4! Бетис выиграл серию и завоевал свой третий Кубок Испании!

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