Цыганков вернулся в состав

Виктора несколько неожиданно заменили в предыдущем туре, сняв с игры на 51-й минуте – в новом году наш земляк еще никогда не играл меньше часа, если выходил в старте. Мичел объяснил замену проблемами украинца с желудком, которые все же выбили хавбека из колеи. За неделю эти проблемы исчезли, поэтому Цыганкова выпустили в основе.

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Но обойтись без проблем с составом каталонцам не удалось. На предматчевой тренировке дискомфорт почувствовал правый фулбек Мартинес, которого пришлось заменить на Франсеса. Наш голкипер – Владислав Крапивцов – остался в запасе.

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Невысокая ценность Цыганкова

К сожалению, поединок против Бетиса для Виктора не стал хорошим. Прежде всего, он не принес особой пользы в атаке.

Цыганков занимался привычными вещами – коротко обыгрывался на фланге, создавал треугольники на фланге, помогал выходить из-под давления – словом, отвечал за общую динамику на своем фланге. Вот только все эти действия были проведены вдали от чужих ворот, а у собственных он появлялся редко. Активного участия в билд-апе украинец не принимал, оставаясь в высоких позициях.

Экс-динамовец выдал более 30 передач при 84% точности, но важнее вектор этих передач. Считанное количество из них было направлено вперед. Классных переводов и кроссов не было, а обыгрывать на дриблинге Витя не пробовал. Из интересных открытий вспоминается только одна атака с потенциальным выходом один на один, однако Адриан ее прочитал раньше времени.

Только на 70-й минуте было проведено первое действительно опасное действие Цыганкова с игры. Тот открылся под передачу на ход правым флангом и выполнил подачу через всех игроков, однако ее на левом краю штрафной принял Гутьеррес. Мигель отдал обратный навес на украинца, а тот качнул защитника и пробил низом – Адриан парировал перед собой, а попытка добивания от Стуани была сорвана лайнсменом.

Была еще одна неплохая подача на 77-й, но ее в последний момент выбил Бартра. Плюс, наш земляк точно навесил со стандарта под замыкание Данджуми, однако его удар головой оказался неточным. Подачи Цыганкова с угловых также находили адресатов. В конце концов, надо отметить дисциплинированную работу по зонам завершения – Цыганкова так ничего и не замкнул, но всегда был готов.

Вообще, наш земляк сильно добавил в активности на мяче после 70-х минут, когда прошла серия замен, а Бетис сел в оборону. Только тогда правый фланг Жироны стал истинно динамичным, но эффективности было мало. Если же говорить об игре без мяча, то здесь станет совсем грустно – Виктор проиграл 6 из 8 единоборств на земле, хотя и выиграл обе верховые дуэли.

Потери мяча со стороны Цыганкова стали заметным явлением (особенно в первом тайме), что в конце концов вылилось в катастрофу.

Ужасная Жирона потеряла все еще до перерыва

Сваливать все проблемы каталонцев на Цыганкова нельзя – плохо играла вся Жирона. До перерыва хозяева так и вовсе не играли, нанеся два неточных удара. И все. За 45 с лишним минут хозяева всего 7 раз заходили в штрафную площадь Бетиса.

Второй тайм стал значительно лучше – особенно в последней 20-минутке. Подопечные Мичела даже гол забили после углового, который в очередной раз хорошо подал Цыганков. В дальнейшей суматохе свежий Стуани успел протолкнуть мяч в ворота. На табло прошла 84 минута...

На тот момент Жирона давно уже потерпела разгром. Бетис открыл счет еще на 7-й минуте вследствие своего корнера – Джонни Кардосо выиграл верховую дуэль и замкнул навес. 1:0.

На 39-й же минуте "вердибланкос" удвоили свое преимущество. К сожалению, гол начался с ошибки Цыганкова на фланге. Виктор потерял равновесие и не смог сохранить мяч под давлением Иско, а тот перевел мяч вперед по флангу. Перро с левого края выполнил навес на правый угол вратарской, откуда пробил Антони – 2:0.

Еще через две минуты Иско добавил к ассисту гол, замкнув навес Эззалзули. 3:0 Взятию ворот предшествовала чрезвычайно эффектная контратака Бетиса, в завершении которой Эззалзули качнул защитника и пробил в ближний угол. Гассанига парировал, однако Абде подхватил отскок и выполнил голевой навес.

Во втором тайме Бетис уверенно держал Жирону на дистанции до 70-х минут, а затем перешел в режим "автобуса". Именно им и объясняется высокая активность каталонцев и улучшение всех статистических показателей – но даже возродить интригу хозяевам не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу андалусийцев со счетом 3:1.

Жироне надо приходить в себя, ведь отрыв от зоны вылета составляет всего три очка. Это было уже четвертое подряд поражение подопечных Мичела, а безвыигрышная серия достигла десяти туров. Бетис приблизился к зоне ЛЧ на расстояние в один зачетный балл.

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