Чемпионат Испании 2020/21, 8-й тур

Бетис – Эльче – 3:1

Голы: Санабрия, 7, Тельо, 29, 56 – Фернандес-Помарес, 60

Нереализованный пенальти: Фекир, 45

Сельта – Реал Сосьедад – начало в 17:00

Гранада – Леванте – начало в 19:30

Валенсия – Хетафе – начало в 22:00

Бетис в последних двух турах потерпел сухие поражений от Сосьедада и Атлетико, хотя ещё недавно мог возглавить Ла Лигу. Ситуацию следовало исправлять, но соперник был серьёзным – Эльче выиграл три из четырех последних матчей. Впрочем, на Бенито Вильямарин новичка Примеры размазали: на 7-й минуте Санабрия метров с шести замкнул прострел Тельо, открыв счёт, а на 29-й Кристиан отличился и сам, реализовав выход один на один – 2:0. Кстати, это только третий гол+пас Тельо за всю его карьеру в Ла Лиге.

Перед свистком на перерыв с пенальти мог забивать Фекир. Голкипер спас Эльче, но уже на старте второго тайма Тельо ворвался на край штрафной и расстрелял ворота с минимальной дистанции – в обоих его голах ассистентом выступал Каналес. Гости на 60-й отыграли один мяч усилиями Фернандеса-Помареса, но на большее Эльче не хватило. Финальный свисток зафиксировал победу Бетиса со счетом 3:1.

Барселона в большинстве не смогла переиграть Алавес: кризис "блаугранас", потускневший Месси и урок для Динамо