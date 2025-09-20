Программу тура в Испании открывало дерби Реалов в Севилье – Бетис принимал Сосьедад. Ничья во встрече на “Ла Картусе” не устраивала ни одну из команд. Андалусийцы подошли к ней с 3-матчевой безвыигрышной серией, а баски не знали побед ни в одном из матчей сезона.

Соперники хорошо настроились на первый тайм, выдав по 8 ударов. По проценту владения они шли на равных, как и по успешности единоборств и большинству других показателей. Гости чаще заходили в штрафную (14:7 по касаниям), однако на остроту действий это не повлияло – "вердибланкос" наиграли на 0,51 ожидаемый гол, а "чурри-урдин" имели 0,47.

При таком раскладе равный счет на табло не удивил. Счет уже на 7-й минуте открыл Бетис. Героем стал Кучо Эрнандес, который расстрелял ближнюю девятку метров с 11-ти – хотя больше впечатлил прорыв Ло Чельсо с левого фланга в штрафную площадь. 1:0!

Сосьедад сравнял через шесть минут в результате успешного прессинга и грубой обрезки Фирпо. Дальнейшая атака продолжилась выходом Барренечеа Мугурусы один на один, однако тот фактически запорол эпизод. Ему повезло найти Браиса Мендеса – тот принял скидку и с близкого расстояния наказал Бетис. 1:1!

К сожалению, во втором тайме противостояние не получилось. На поле вышла даже не бледная тень басков. Гости нанесли всего 3 удара по воротам против 13-ти у хозяев. Возможно, на них так сильно повлияла ошибка Ремиро при подаче со стандарта – голкипер не смог дотянуться до подачи, а мяч рикошетом от его ладони залетел в сетку. Лига посчитала это как автогол.

На 69-й же минуте Бетис забил третий гол. Снова следует отметить Ло Чельсо, которому удалось разогнать контратаку. Джованни запустил Бельерина правым флангом, тот прострелил в центр штрафной, а Форнальс замкнул – 3:1!

В конце поединка Эззалзули мог и до разгрома дело довести. Абде ворвался на левый край штрафной и с близкого расстояния вколотил в стойку. Еще через несколько минут он же покатил под удар Гарсии с пяти метров без сопротивления, однако Пабло запустил мяч в космос. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Бетиса со счетом 3:1.

