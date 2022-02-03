Бетис не оставил камня на камне от Реал Сосьедада в поединке 1/4 финала Кубка Испании. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Кубок Испании 2021/22, 1/4 финала

Реал Сосьедад – Бетис – 0:4

Голы: Хуанми, 12, 57, Виллиан Хосе, 83, (пен.), Руибаль Гарсия, 87

В поединке Реал Сосьедад и Бетис определялась третья путевка в полуфинал Кубка Испании. Первая половина получилась довольно ровной: Хуанми на 12 минуте открыл счет во встрече после передачи Вильяма Карвалью, а Янузай ответил на 39 минуте. Впрочем, гол бельгийца отменили из-за сомнительного офсайда, поэтому "вердибланкос" ушли на перерыв победителями.

А вот во втором тайме Бетис разбил соперника. Сначала Хуанми оформил дубль на 57-й минуте, а ближе к концу матча Виллиан Хосе и Руибаль Гарсия установили окончательный счет во встрече.

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0:4 – путевка в полуфинал Кубка Испании досталась Бетису. Последний участник этой стадии турнира определится сегодня в матче между Атлетиком и Реалом.

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