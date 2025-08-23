Бетис неудачно начал чемпионат, не сумев удержать победу над новичком Ла Лиги. Эльче выцарапал ничью, а "вердибланкос" создали не очень много моментов. Впрочем, это случилось на выезде – а вот в первой домашке в новом сезоне севильцы не собирались терять очки. Тем более, что в соперниках был скромный Алавес.

На самом деле матч оказался не очень домашним, ведь проходил на Ла Картухе. Родной Бенито Вильямарин отправился на реконструкцию. Возможно, именно поэтому андалусийцы начали встречу так натужно – а может им мешал дождь. Поле так залило водой, что мяч иногда и не двигался.

Как бы там ни было, уже на 3-й минуте хозяева должны были пропускать гол метров с 10-ти, предоставив огромную свободную зону для Гуриди. Вот только баск пробил в голкипера. Этот момент оказался самым острым для Алавеса в этой встрече. Собственно, этих моментов почти и не было.

А вот подопечные Мануэля Пеллегрини сумели собраться. Более того – на 16-й минуте они вышли вперед. Альтимира выцарапал отскок на правом фланге и выполнил подачу, Кучо замкнул в падении и попал в защитника, а на подборе оказался Ло Чельсо. Джованни с линии вратарской прошил Сиверу. 1:0!

Но нельзя сказать, что Бетис прямо доминировал. Было только несколько перспективных ударов, а лучший момент севильцы запороли на 61-й минуте. Классная комбинация в штрафной завершилась ударом Бельерина с 11-ти метров в правый нижний – голкипер Алавеса парировал.

Уже в компенсированное время Бакамбу выходил один на один и перебросил мяч над Сиверой, однако гостей спасла перекладина. Тем не менее, "вердибланкос" сумели удержать необходимый результат. Финалист Лиги конференций после ничьей в 1-м туре Ла Лиги одержал минимальную победу – дебютную в новом чемпионате!

