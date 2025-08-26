Бетис заинтересован в продлении аренды Антони, информирует El Desmarque. Сообщается, что "зелено-белые" предложили Манчестер Юнайтед еще одну аренду 25-летнего бразильца, который провел последнее полугодие в Испании. Если "красные дьяволы" дадут согласие на этот трансфер, Бетис попытается выкупить бразильца следующим летом.

Ожидается, что Антони должен значительно снизить свою заработную плату, чтобы она была в пределах лимитов Бетиса. Сам бразилец хочет остаться в клубе, ведь здесь у него есть игровая практика, которая нужна ему для вызова на чемпионат мира 2026 года.

Сейчас источник характеризует сделку как очень сложную из-за позиции МЮ. В свою очередь, Бетис также сообщил, что не будет выходить за пределы зарплатных лимитов для подписания Антони.

В прошлом сезоне вингер провел 26 матчей в аренде, забил 9 мячей и отдал 5 ассистов.

