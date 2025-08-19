Эльче и Бетис в рамках 1-го тура Ла Лиги 2025/26 сыграли вничью (1:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Эльче вернулся в элиту испанского первенства после вылета в 2023 году – и сразу же встретился с топовым соперником. В гости в Аликанте приехал финалист Лиги конференций. Новичок Примеры принимал Бетис, который провел масштабное обновление состава и не мог рассчитывать на своего лучшего футболиста. Из-за тяжелой травмы "вердибланкос" остались без Иско.

Хозяева дали достойный бой андалусийцам. Они владели мячом аж 67% игрового времени, активно комбинировали между линиями и провели ряд опасных атак. Впрочем, класс и опыт подопечных Мануэля Пеллегрини давал о себе знать. Бетис нанес вдвое больше ударов, в четыре раза чаще попадал в створ и наиграл на 1,86 ожидаемых голов. Эльче имел только 0,7 xG.

Бетис мог выходить вперед еще на 11-й минуте после эффектной комбинации на правом фланге. Бельерин пяткой пробросил мяч мимо соперника и выкатил мяч под удар Руйбалю, а тот вколотил метров с 11-ти. Дитуро парировал.

А на 20-й минуте счет таки был открыт. Руйбаль Гарсия получил разрезную передачу от Рикельме и вырвался один на один с голкипером. 0:1 Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать, хотя Эльче мог отыграться перед перерывом – Петр зацепился за мяч на левом краю штрафной и пробил мимо дальней штанги.

Во втором тайме Бетис не изменил стиля игры, ища свои шансы на контратаках. Так удалось создать несколько моментов, однако реализация подкачала. Эльче отвечал еще более смелой игрой на мячи – даже голкипер выходил далеко за пределы штрафной и раздавал передачи, формируя линию с защитниками.

Храбрость хозяев могла быть вознаграждена на 63-й минуте, когда Родригес замыкал навес на дальнюю, но с метра хавбек пробил по воробьям.

Но Эльче не останавливался, чего не скажешь о гостях. Подопечные Мануэля Пеллегрини действовали все пассивнее и пассивнее. За такую игру прилетело заслуженное наказание – Херман Валера после затяжной перепасовки в штрафной на 81-й минуте вколотил в левый нижний угол. 1:1!

Этот гол оказался последним, несмотря на давление Эльче в эндшпиле. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Эдер Сарабия – экс-ассистент тренера в Бетисе – успешно дебютировал в Ла Лиге в роли главного энтренадора, сенсационно отобрав очки у бывшего клуба.

