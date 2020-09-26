Бетис принимает Реал в рамках третьего тура Примеры. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на Футбол 24.

Реал потерял очки в предыдущем матче Примеры против Реал Сосьедада (0:0) и имеет шанс реабилитироваться в выездном поединке против Бетиса. Следить за онлайн-трансляцией поединка можно по ссылке.

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Поединок Бетис – Реал Мадрид состоится в Севилье, 26 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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