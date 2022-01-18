Чемпионат Испании 2021/22, 21-й тур

Бетис – Алавес – 4:0

Голы: Иглесиас, 11, 41, Каналес, 29, Хуанми, 54

Кадис – Эспаньол – 0:1 (первый тайм)

Гол: Морланес, 10

Бетис после трёх туров без побед рисковал потерять позицию в зоне ЛЧ, ведь Атлетико и Сосьедад отставали всего на одно очко, Барса – на два, а Райо Вальекано – на три. Подопечным Мануэля Пеллегрини срочно нужно было выиграть, так что домашний поединок против Алавеса (8 матчей без побед) оказался своевременным. Хозяева не стали затягивать с выносом команды из зоны вылета, открыв счёт уже на 11-й минуте встречи в результате подачи Каналеса со стандарта и замыкания от Борхи Иглесиаса.

На 29-й минуте Каналес добавил к ассисту эффектный гол, выстрелив с дальней дистанции в левую девятку с рикошетом от перекладины. На 41-й минуте Борха Иглесиас оформил дубль, реализовав выход один на один, а в компенсированное время на свидание с голкипером вышел Хуанми – впрочем, он не смог его перебросить. Не беда! На старте второго тайма Хуанми получил очередной шанс исполнить парашют на Пачеко – на этот раз нападающий не подкачал. 4:0! Именно с этим счётом матч и подошёл к концу.

"Мойес выпустил Ярмоленко, показывая – как всё плохо": сладкий прощальный бонус для украинца в Вест Хэме (не)реален