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Бетис расписал сверхрезультативную ничью с Мальоркой – команды забили по три гола

00:00 18 Читати українською
Бетис расписал сверхрезультативную ничью с Мальоркой – команды забили по три гола
Бетис – Мальорка – 3:3

Премьерный матч 25-го тура Ла Лиги между Бетисом и Мальоркой завершился грандиозной перестрелкой, но победителя не выявил.

19’ Серхио Каналес
34’ Набиль Фекир
48’ Санчес Хоакин
 
Кучо Эрнандес 16’
Анте Будимир 27’
Такефуса Кубо 70’
16’ Кучо Эрнандес
19’ Серхио Каналес
27’ Анте Будимир
34’ Набиль Фекир
48’ Санчес Хоакин
70’ Такефуса Кубо

Поединок в Севилье между Бетисом и Мальоркой порадовал болельщиков четырьмя голами ещё в первые полчаса. Счёт был открыт гостями на 16-й минуте после шедеврального выстрела Кучо метров с 20-ти слёта – точно в дальний угол. Андалусийцы сравняли уже через три минуты с пенальти, который реализовал Каналес, однако балеарцы на 27-й снова вышли вперед в результате прорыва Кубо, его передачи с левого края штрафной и удара Будимира с разворота.

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Бетис не сдавался, заработав и реализовав второй пенальти на 34-й минуте (отличился Фекир), а на старте второго тайма "вердибланкос" впервые за весь матч повели в счёте – это Хоакин сместился на линию штрафной и отправил мяч точно под дальнюю штангу. Впрочем, уже на 70-й минуте Кубо забил третий гол Мальорки, обыграв Кубо на чужой трети поля и пробил метров с 20-ти – голкипер Роблес вроде и цеплял мяч, но тот всё равно проскользнул в ворота. После этого команды обменялись ещё несколькими моментами, но лимит голов в этом поединке уже был исчерпан. Финальный свисток зафиксировал ничью – 3:3.

Таким образом, Бетис набрал 30 очков, оставшись на двенадцатой позиции в турнирной таблице Ла Лиги, в то время как Мальорка, набрав 22 пункта, поднялась на семнадцатое место.

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Мальорка Мальорка Бетис Бетис Испания Бетис - Мальорка
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