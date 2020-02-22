Бетис расписал сверхрезультативную ничью с Мальоркой – команды забили по три гола

Премьерный матч 25-го тура Ла Лиги между Бетисом и Мальоркой завершился грандиозной перестрелкой, но победителя не выявил.

Поединок в Севилье между Бетисом и Мальоркой порадовал болельщиков четырьмя голами ещё в первые полчаса. Счёт был открыт гостями на 16-й минуте после шедеврального выстрела Кучо метров с 20-ти слёта – точно в дальний угол. Андалусийцы сравняли уже через три минуты с пенальти, который реализовал Каналес, однако балеарцы на 27-й снова вышли вперед в результате прорыва Кубо, его передачи с левого края штрафной и удара Будимира с разворота.

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Бетис не сдавался, заработав и реализовав второй пенальти на 34-й минуте (отличился Фекир), а на старте второго тайма "вердибланкос" впервые за весь матч повели в счёте – это Хоакин сместился на линию штрафной и отправил мяч точно под дальнюю штангу. Впрочем, уже на 70-й минуте Кубо забил третий гол Мальорки, обыграв Кубо на чужой трети поля и пробил метров с 20-ти – голкипер Роблес вроде и цеплял мяч, но тот всё равно проскользнул в ворота. После этого команды обменялись ещё несколькими моментами, но лимит голов в этом поединке уже был исчерпан. Финальный свисток зафиксировал ничью – 3:3.

Таким образом, Бетис набрал 30 очков, оставшись на двенадцатой позиции в турнирной таблице Ла Лиги, в то время как Мальорка, набрав 22 пункта, поднялась на семнадцатое место.

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