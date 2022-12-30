Бетис каждый год в период праздников дарит кучу положительных эмоций маленьким деткам.

Вчера в перерыве матча против Атлетика "огурцы" устроили акцию, уже ставшую доброй рождественской традицией.

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Каждый год Бетис призывает фанатов приносить на стадион мягкие игрушки и выбрасывать их на газон. Это совсем не наглая расточительность, а благотворительная акция. Потом клуб передает игрушки фонду, помогающему детям из малообеспеченных или неблагополучных семей, а также сиротам. В этом году 53 тысячам гостей Бенито Вильямарина удалось собрать 14 тысяч подарков.

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Again this year, SPECTACULAR.

Again this year, THANK YOU SO MUCH for helping us bring toys to children in need. pic.twitter.com/YNbroX5eAB — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) December 29, 2022

Акция стала едва ли не самым интересным событием матча, ведь финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Вряд ли это испортит настроение малышей, которые получат хоть крошку праздничных радостей благодаря Бетису.

Атлетико победил Эльче в матче с тремя удалениями, поднявшись на третью позицию в Ла Лиге