Бетис на своем официальном сайте объявил о подписании Нельсона Деосси. 25-летний колумбиец подписал контракт до 2030 года, а его бывший клуб получит чуть более 11 миллионов евро. Мексиканцы сохранят за собой право на получение 15% от будущей перепродажи игрока.

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Выдающееся выступление Нельсона на недавнем Клубном чемпионате мира в США повысило его стоимость, заставив "вердибланкос" действовать быстро и отправиться в Мексику для завершения сделки. Клуб объявил о трансфере в стиле вирусного "разоблачения" на концерте Coldplay.

В январе 2025 года Монтеррей приобрел Деоссу у Пачуки за 5,8 миллионов евро. В прошлом сезоне полузащитник провел 49 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста. В возрасте 25 лет он до сих пор не играл за свою сборную Колумбии.