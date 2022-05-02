Неделю назад Бетис выиграл Кубок Испании 2021/22, а в чемпионате все еще сохраняет шансы на топ-4. Подопечным Мануэля Пеллегрини нужно было обыгрывать на выезде Хетафе, который еще не гарантировал себе место в элите на следующий сезон.

Сделать этого Бетису не удалось – обе команды так и не смогли забить хотя бы гол. Нулевая ничья, которая больше устроила Хетафе. Команда из пригорода Мадрида завоевала важный балл в борьбе за выживание, оторвавшись от зоны вылета на 5 очков.

Бетис остался пятым, отставая от Атлетико на 3 пункта и имея адский календарь на финише чемпионата. "Зелено-белые" в последних 4-х турах сыграют с Барселоной, Валенсией, Гранадой и Реалом. Впрочем, благодаря победе в Кубке путевка в Лигу Европы уже гарантирована.

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