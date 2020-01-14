Бетис подписал хавбека сборной Аргентины Родригеса

Севильский Бетис объявил о трансфере полузащитника мексиканской Америки Гидо Родригеса.

Аргентинский хавбек стал игроком Бетиса, сообщает официальный сайт клуба.

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Родригес заключил с "зелено-белыми" контракт до лета 2024 года. Его трансфер обошелся Бетису ориентировочно в 9 млн евро. На Бенито Вильямарин опорник будет выступать под 21-м номером.

В нынешнем сезоне Гидо Родригес провел 22 матча за Америку Мехико в Лиге MX, в которых забил 3 мяча. Ранее он защищал цвета Тихуаны, а также Дефенсы и Хустисии и Ривер Плейт.