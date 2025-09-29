В рамках воскресной программы 7-го тура Ла Лиги 2025/26 было проведено четыре матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2025/26, 7-й тур

Райо Вальекано – Севилья – 0:1

Гол: Адамс, 87

Эльче – Сельта – 2:1

Голы: Андре Силва, 18, Дональд, 68 – Иглесиас, 22

Бетис – Осасуна – 2:0

Голы: Эззалзули, 18, Кучо, 38

Райо Вальекано принимал Севилью, имея 5-матчевую безвыигрышную серию за плечами. Мадридцы настроились победить любой ценой, доминируя в течение 90 минуте и почти ничего не позволив андалусийцам. Хозяева провели 16 ударов, наиграв на 1,45 ожидаемых голов – тогда как гости до 87-й минуты имели 3 удара на 0,26 xG.

Гости должны были потерпеть разгром, однако с этим не соглашался голкипер Влаходимос. Грек выполнил 5 эффектных сейвов – один из них даже оказался двойным. Там, где и Одиссеас был бессилен, спасали защитники.

Счет 0:0 за четыре минуты до конца основного времени выглядел издевательством над Райо, однако на этом страдания "молний" не завершились. На 87-й Севилья умудрилась забить гол первым же попаданием в створ – это был второй выстрел нервионцев, который не заблокировали. Героем оказался Акор Адамс, который спустя 18 минут после появления на поле замкнул прострел Кармоны. 0:1!

Этот гол оказался единственным во встрече. Севилья набрала 10 очков и поднялась в топ-8, тогда как Райо Вальекано остался шестнадцатым. В активе мадридцев только 5 зачетных баллов при 6-матчевой безвыигрышной серии.

Матч Эльче против Сельты прошел под вывеской противостояния двух лучших испанских бомбардиров на старте сезона – Рафы Мира (3 мяча) и Борхи Иглесиаса (4). Форвард гостевой команды смог забить, но его Сельта все равно проиграла – кажется, на это повлиял еврокубковый матч со Штутгартом, который забрал много сил. Так сенсационный Эльче заскочил на четвертое место турнирной таблицы.

Программу дня закрывал поединок в Севилье, где Бетис принимал Осасуну. Игра оказалась очень равной – 12:12 по ударам, 22:22 по касаниям в штрафной, 40:43 по успешным единоборствами, 0,66 vs 0,75 ожидаемыми голами. Ярких моментов тоже хватало.

¡Pie abajo de @SergioHerrera para evitar el tanto del Real Betis!



LALIGAHighlights pic.twitter.com/IZk3E62CkH - LALIGA (@LaLiga) 28 сентября, 2025

Вот только памплонцы провели всего 1 попадание в створ и ничего не забили, а Бетис провел два гола. Все было решено еще до перерыва. На 18-й минуте Кучо ассистировал Эззалзули в красивой комбинации, а на 38-й он же вколотил с линии штрафной под ближнюю штангу – 2:0. Именно с этим счетом матч и подошел к концу. "Вердибланкос" остаются в топ-6 Ла Лиги.

