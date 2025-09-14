Бетис оформил камбэк с Леванте, отыгравшись с 0:2 – валенсийцы опустили Ваната и Цыганкова на дно Ла Лиги
В воскресенье, 14 сентября, в чемпионате Испании состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Испания, Ла Лига, 4-й тур
Леванте – Бетис – 2:2
Голы: Ромеро, 2, Эйонг, 10 – Кучо, 45+2, Форнальс, 81
Осасуна – Райо Вальекано – начало матча в 19:30
Ванат поразил Испанию дебютным голом и сразу стал лучшим в Жироне – каталонцы драматично упустили победу на 90+2
Леванте на своем поле едва не сотворил сенсацию с Бетисом. Валенсийцы уже на старте встречи вышли вперед, а на 10-й минуте вели с преимуществом в два гола. Кучо в добавленное к первому тайму время сумел один гол отквитать мощным ударом из-за пределов штрафной.
Севильцы после перерыва продолжили делать все, чтобы отыграться, но мяч упорно не лез в ворота Леванте (чего только стоят попытки Антони и Ло Чельсо). В конце концов на последних минутах Форнальс сумел конвертировать количество в качество, восстановив статус-кво.
Ничья позволила Леванте набрать первое очко и покинуть последнюю строчку турнирной таблицы, опустив туда Жирону. Бетис с 6-ю пунктами стал девятым.
Реал благодаря перфомансу Мбаппе удержал победу над Сосьедадом – удаление экс-партнера Забарного, фиаско Винисиуса