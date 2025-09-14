В воскресенье, 14 сентября, в чемпионате Испании состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 4-й тур

Леванте – Бетис – 2:2

Голы: Ромеро, 2, Эйонг, 10 – Кучо, 45+2, Форнальс, 81

Осасуна – Райо Вальекано – начало матча в 19:30

Леванте на своем поле едва не сотворил сенсацию с Бетисом. Валенсийцы уже на старте встречи вышли вперед, а на 10-й минуте вели с преимуществом в два гола. Кучо в добавленное к первому тайму время сумел один гол отквитать мощным ударом из-за пределов штрафной.

Севильцы после перерыва продолжили делать все, чтобы отыграться, но мяч упорно не лез в ворота Леванте (чего только стоят попытки Антони и Ло Чельсо). В конце концов на последних минутах Форнальс сумел конвертировать количество в качество, восстановив статус-кво.

Ничья позволила Леванте набрать первое очко и покинуть последнюю строчку турнирной таблицы, опустив туда Жирону. Бетис с 6-ю пунктами стал девятым.

