В рамках заключительного поединка 26-го тура испанской Примеры Бетис на последних минутах вырвал победу у Алавеса. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Алавес подходил к выездному поединку с Бетисом находясь на предпоследней строчке турнирной таблицы. Баски были мотивированы на победу, ведь три очка позволяли им покинуть ненавистную зону вылета, поэтому сразу бросились в атаку.

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Уже на 12-й минуте Хоселу вывел их вперед, а чуть позже преимущество закрепил Мендес. После перерыва хозяева выровняли игру и на 61-й заработали одиннадцатиметровый, который без особых проблем реализовал Иглесиас. Это придало "зелено-белым" уверенности в себе и на 81-й счет сравнял Хоакин, а под занавес встречи дубль в свой актив записал Иглесиас. Финальный свисток зафиксировал неожиданную победу Бетиса – 3:2.

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