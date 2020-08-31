Бетис официально подписал Браво
00:20 - Читати українською
Чилийский вратарь Клаудио Браво вернулся в Ла Лигу.
Клаудио Браво оставил свою подпись под контрактом с Бетисом, сообщает официальный сайт клуба.
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Детали соглашения между 37-летним голкипером и андалусийской командой не разглашаются. Клаудио перешел в Бетис на правах свободного агента. Последним местом работы чилийца был Манчестер Сити.
Напомним, Браво уже имеет опыт выступлений в чемпионате Испании, ранее он защищал цвета Реал Сосьедада и Барселоны.
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