Клаудио Браво оставил свою подпись под контрактом с Бетисом, сообщает официальный сайт клуба.

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Детали соглашения между 37-летним голкипером и андалусийской командой не разглашаются. Клаудио перешел в Бетис на правах свободного агента. Последним местом работы чилийца был Манчестер Сити.

Напомним, Браво уже имеет опыт выступлений в чемпионате Испании, ранее он защищал цвета Реал Сосьедада и Барселоны.

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